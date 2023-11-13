Детскую больницу в Ярославле будет строить не «ЕКС», а «Ярдормост»

В Ярославле по соглашению сторон расторгнут контракт на проектирование и строительство нового корпуса областной детской больницы на сумму 2,7 млрд руб. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники АО "Ярдормост"

Фото: Группа АО «Ярдормост» ВКонтакте Сотрудники АО "Ярдормост"

Фото: Группа АО «Ярдормост» ВКонтакте

Контракт был заключен 7 октября 2022 года. Подрядчик должен был выполнить работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию корпуса «Областной детской клинической больницы». Завершить проектирование планировалось 13 июня 2023 года, а строительство 31 марта 2025 года. Между тем 9 ноября 2023 года контракт между ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» и АО «ГК "ЕКС"» был расторгнут по соглашению сторон. Работы были выполнены на сумму 13,8 млн руб. (проектирование и экспертиза).

В день расторжения контракта «Единая служба заказчика» разместила запрос ценовых предложений на строительство корпуса больницы и уже 13 ноября подвела итоги. Единственную заявку подало принадлежащее правительству области АО «Ярдормост», занимающееся ремонтом и строительством дорог и мостов. Сроки выполнения контракта остались неизменными — март 2025 года.

Антон Голицын