В новогодние каникулы в Татарстане введут особый противопожарный режим

В Татарстане с 25 декабря по 8 января следующего года планируют ввести особый противопожарный режим. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

В документе говорится, что цель введения особого режима связана с обеспечением пожарной безопасности во время новогодних каникул, с защитой жизни и здоровья граждан от пожаров.

В связи с введением противопожарного режима в Татарстане запретят использовать пиротехнику в 500 м от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, в 30 м от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений, а также многоквартирных домов. Исключением здесь являются хлопушки и бенгальские огни.

В данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"