Препараты «Биннофарм Групп» демонстрируют стабильно высокую динамику аптечных продаж – компания заняла 4-е место среди лидеров рынка в сентябре 2023 года

По данным аналитического отчета AlphaRM за сентябрь 2023 года ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» заняла 4-е место среди лидеров российского рынка аптечных продаж (sell out), став 2-й среди российских фармкорпораций. Объем аптечных продаж лекарственных препаратов «Биннофарм Групп» в стоимостном выражении за указанный период составил 3,87 млрд рублей. Компания в течение года уверенно демонстрирует стабильный рост на розничном рынке, дважды показав впечатляющую динамику по аптечным продажам препаратов – в июле, заняв 7-е место, а в сентябре – 4-е.



Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»:

«Наши продукты в очередной раз подтверждают высокие результаты и лояльность потребителей, что доказывает правильность выбранной нами бизнес-модели. «Биннофарм Групп» опережает рынок, несмотря на внешние вызовы. Это заслуга нашей команды и результат вложенных усилий в модернизацию наших производственных площадок и развитие портфеля».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Биннофарм Групп»