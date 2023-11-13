Ремонт Верещагинской ЦРБ оценили в 131 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту четырехэтажного здания Верещагинской центральной районной больницы (ЦРБ), построенного в 1967 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен заменить внутреннюю отделку стен и потолков; внутренние двери и витражи; устроить пандусы, демонтировать старые и установить новые трубы для водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения. Также необходимо смонтировать пожарную сигнализацию и сети связи. К работам требуется приступить с 25 декабря 2023 года и сдать объект к 11 марта 2025 года.

Максимальная цена контракта определена в 131,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 4 декабря.