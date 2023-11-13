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Коммерсантъ FM
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Умер младший брат бывшего президента Казахстана Назарбаева

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев умер после продолжительной болезни. Ему было 70 лет. О его смерти сообщил пресс-секретарь экс-главы Казахстана Айдос Укибай.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева»,— сообщил Айдос Укибай в аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter). Он умер сегодня, 13 ноября, в Центральной клинической больнице Алма-Аты.

По данным портала 365info.kz, Болата Назарбаева госпитализировали с подозрением на повторный инфаркт миокарда. Как писал портал «Экспресс К», что у него диагностировали рак гортани, который был осложнен внутрибольничной пневмонией и тромбозом.

Болат Назарбаев был заместителем директора совхоза «Шамалган», замдиректора хлебопекарного завода в Каскелене. Занимался бизнесом в области продажи шкур мелкого рогатого скота. Был вице-президентом товарищества «Инкар Агро», в 1997 году стал директором холдинга BN Invest.

В 2016 году основал благотворительный фонд для поддержки малоимущих соотечественников. Этот фонд перечислил 1 млрд тенге (175,2 млн руб.) в фонд «Народу Казахстана», который президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать после окончания масштабных протестов в стране в начале 2022 года.

Как сообщает Newshub, последние два года имя Болата Назарбаева фигурировало в судебных делах о пересмотре итогов приватизации. В начале февраля были изъяты 299 га земель, которые принадлежали компаниям Болата Назарбаева.

В октябре прошлого года алматинский суд вернул приватизированный Болатом Назарбаевым рынок Barys IV в госсобственность. Суд установил, что Болат Назарбаев незаконно приобрел оптовый рынок по цене в пять раз дешевле рыночной.

Анастасия Ларина

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