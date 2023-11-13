В Новосибирской области предложили запретить проводить митинги в скверах, парках и площадях

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил внести изменения в статью 1.2 регионального закона «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области». В пояснительной записке к законопроекту указывается, что необходимо утвердить места, в которых будет запрещено проводить митинги, шествия, демонстрации и т.д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Такими местами являются площади городских и сельских поселений – основные транспортные развязки, вблизи которых размещены объекты социальной инфраструктуры», - говорится в записке.

В частности, законопроектом предусматривается введение запрета на проведение митингов на площадях им. Гарина-Михайловского, им. Калинина, им. Карла Маркса и площади им. Ленина в Новосибирске. В качестве обоснования запрета указывается возможное нарушение общественного порядка и работы общественного транспорта из-за большого пассажиропотока на этой территории.

Скверы и парки аналогично попадают под ограничения, так как они «предназначены для проведения общегородских, культурных и мероприятий», не планирующих «невольное участие» в митингах местных жителей.

Кроме того, шествия и собрания предлагается запретить возле мемориальных комплексов и памятников, поскольку они «имеют особую историческую значимость для жителей», а «проведение митингов для выражения политической позиции отдельных групп граждан не соответствует сложившейся традиции их использования в качестве символов мужества и стойкости народа, защищавшего свою родину».

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Александр Киселев