К нескольким домам в районе Западного обхода Краснодара подвели газ

Специалисты «Краснодаргоргаза» подвели газ к первым 11 домам жилого массива «Голубой поток» в микрорайоне Сады Калинина в районе Западного обхода Краснодара. Предварительно сотрудники компании проложили 17 км сетей в южной части микрорайона, рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Заместитель гендиректора АО «Краснодаргоргаз» Вадим Смолин отметил, что Сады Калинина активно застраиваются и потребность в газе в микрорайоне большая. Дома здесь продолжат газифицировать.

Специалисты организации также оборудовали газорегуляторный пункт. «Голубое топливо» начали подводить к домам на нескольких улицах микрорайона. В зоне газификации в этом районе всего находятся около 1,2 тыс. домов.

Вячеслав Рыжков

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