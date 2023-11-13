Краевой Роспотребнадзор обязал пермскую гостиницу получить «звезды»

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в судебном порядке обязало пермскую гостиницу «Апельсин» получить свидетельство о присвоении определенной категории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора установили, что гостиница работала без присвоения определенной категории, которые предусмотрены положением о классификации гостиниц.

С целью защиты прав неопределенного круга потребителей Роспотребнадзор подал исковое заявление в суд о признании действий гостиницы противоправными и возложении обязанности получить свидетельство о присвоении гостинице определенной категории. Дзержинский суд Перми иск удовлетворил.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. Согласно постановлению правительства РФ от 18 ноября 2020 года, все виды гостиниц классифицируются по системе звезд, в которой предусмотрено шесть категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». Высшей категорией является категория «пять звезд», низшей — «без звезд».