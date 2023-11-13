Жителя Татарстана осудили в Удмуртии за ложное сообщение об угоне

В Удмуртии перед судом предстал 36-летний житель Татарстана, который совершил заведомо ложный донос о преступлении (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, таким образом он пытался уйти от ответственности за нетрезвое вождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, ночью 13 августа нетрезвый мужчина за рулем автомобиля передвигался по деревне Миндерево в Малопургинском районе. Он выполнил требование сотрудников ДПС остановить автомобиль, после чего оставил транспорт и при попытке скрыться был задержан.

Однако при составлении протокола он заявил, что автомобилем управлял другой человек. Затем он написал заявление и дал ложные показания об угоне его автомобиля.

Суд назначил ему штраф в 8 тыс. руб.