В воинской части Елани нашли мертвым 22-летнего солдата-срочника

В Свердловской области в воинской части Елани нашли мертвым солдата, который проходил срочную служба, сообщает портал Е1. По данным издания, тело 22-летнего Артема Булатова нашли 4 ноября. По официальной версии, солдат покончил жизнь самоубийством, но его родственники в это не верят.

«На распределении в Елани его и еще пять парней отобрали и оставили в части. Сказали, что требуются те, кто разбирается в программировании. Они прошли стресс-тесты, и больше четырех месяцев сын вместе с этими сослуживцами сидел в штабе, у них были отдельные кабинеты, и парни занимались скорее офисной работой»,— рассказал изданию отец солдата. Он также добавил, что не всем сослуживцам нравилось, что несколько человек служат в других условиях.

В день смерти он общался со своим лучшим другом и никаких предпосылок к тому, что молодой человек может совершить суицид не было, считает отец. Солдата нашли мертвым на плацу — под окнами штаба.

По данным издания, ситуацию вязала на контроль свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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