В порту Туапсе задержали африканца-нелегала

В морском пункте пропуска Туапсе задержали 22-летнего жителя одной из африканских стран, прибывшего в страну без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Молодой человек пояснил, что тайно пробрался на борт парома под флагом Камеруна и спрятался в одном из грузовиков. Свой поступок 22-летний задержанный объяснил тем, что искал страну с лучшими условиями жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). В случае признания вины мужчины в суде ему грозит наказание в виде лишения свободы на два года.

Анастасия Донскова

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