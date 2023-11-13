В Севастополе в суд направили дело о ложном минировании многоквартирного дома

В Ленинский районный суд Севастополя направили материалы уголовного дела о ложном минировании многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Севастополю Фото: УМВД России по Севастополю

По данным ведомства, подозреваемым является 40-летний местный житель. Свой поступок мужчина объяснил ссорой с матерью. Поводом стал якобы запах газа в квартире, который почувствовал фигурант дела, находясь в гостях у матери. В силу возраста у женщины нарушилось обоняние, и она стала спорить с сыном, что никакого запаха нет. Позднее, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в газовую службу и заявил, что жилой дом заминирован.

В результате проверки взрывных устройств обнаружено не было. В отношении сообщившего о минировании мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений). В случае доказательства вины в суде фигуранту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, штрафа в размере до 500 тыс. руб. либо принудительных работ на срок до трех лет.

Анастасия Донскова

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