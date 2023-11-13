В челябинском отделении «Яблока» сменился председатель

Челябинское городское отделение партии «Яблоко» возглавил 23-летний Дмитрий Сысков, который ранее был заместителем главы местного подразделения. Его прежнее место занял Джавид Агаев. Об этом сообщил руководитель областного отделения Ярослав Щербаков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Дмитрий Сысков состоит в партии с 2020 года. Он занимался сбором подписей на выборах депутатов заксобрания, наблюдал за выборами в Чебаркуле, координировал уличные пикеты на выборах депутатов Госдумы 2021 года.

По словам господина Щербакова, приоритетной задачей отделения сейчас является «консолидация поддержки горожан вокруг кандидата “за мир” на выборах президента России в марте 2024 года». В сентябре партия намерена побороться за места в Челябинской городской думе.

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