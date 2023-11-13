Водитель Largus насмерть сбил пенсионера на трассе между Воткинском и Шарканом

В Шарканском районе Удмуртии на 29 км трассы, соединяющей Воткинск и Шаркан, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 12 ноября около 17:00 под колеса LADA Largus попал мужчина 1945 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии за рулем автомобиля находился мужчина 1988 года рождения. Пешеход шел по краю проезжей части во встречном направлении, при этом на нем была темная одежда и отсутствовали световозвращающие элементы.

Пожилой мужчина скончался на месте от травм. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.