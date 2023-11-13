Во время ремонта крыши Хореографического училища в Уфе погиб рабочий

11 ноября во время ремонта крыши Хореографического училища имени Рудольфа Нуреева по улице Свердлова в Уфе погиб работник, упав с высоты. Об этом сообщила председатель комиссии по трудовым отношениям в Совете при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества, председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина на своей странице во «ВКонтакте».

По словам госпожи Маулимшиной, при ремонте кровли здания сотрудники работали «без страховочных тросов, без касок, без какого-либо соблюдения элементарной техники безопасности» и «перемещали огромные листы кровельной жести на крышу абсолютно на своих руках, без какой-либо помощи, без тросов и кранов».

Она также отметила, что 4 ноября один из листов железа уже падал с крыши на асфальт, но руководство Хореографического училища и подрядной ремонтной организации «отказались обращать внимания на этот предвестник будущей трагедии, отказались от соблюдения прав своих работников на технику безопасности». Страховочные тросы работникам были выданы «после трагедии, прямо перед приездом трудовой инспекции», добавила госпожа Маулимшина.

Эльза Маулимшина просит прокуратуру республики «тщательно проверить» описанные ею доводы и «привлечь виновных лиц к уголовной ответственности». При необходимости она готова предоставить в качестве свидетелей жителей соседних домов. Также она просит руководителя Башкультнаследия Салавата Кулбахтина провести ведомственную проверку по факту нарушения технологии реставрации крыши. «Со слов жителей соседних домов, после вскрытия крыши продолжительное время подрядчик не приступал к ремонтно-реставрационным работам»,— отмечает она, добавив, что в это время шли обильные дожди, которые могли повредить памятник культуры изнутри.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева в июле текущего года разместил на госзакупках аукцион на капитальный ремонт кровли здания. В конце августа контракт был заключен с ООО «Альбит» по начальной цене (8,75 млн руб.).

До октября подрядчик должен провести демонтажные работы, установить стропила, утеплить покрытия, установить кровлю из оцинкованной стали, ограждения, водосточные трубы.

Двухэтажное кирпичное здание построено в 1910-е годы на Малой Казанской улице (ныне — улица Свердлова) для городского приходского училища города Уфы. С 1922 года в нем находилась общеобразовательная школа №2, где в 1945–1955 годах обучался Рудольф Нуреев.

ООО «Альбит» зарегистрировано в Уфе в 2018 году. Владельцем является Павел Ворфоломеев. Компания занимается строительством зданий. В 2022 году при выручке 849,1 млн руб. прибыль компании составила 11,1 млн руб.

Майя Иванова

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