Вторая очередь реабилитационного центра в Уфе обойдется в 968 млн рублей

Управление капстроительства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт с ООО «Дортрансстрой» на вторую очередь капремонта и строительства республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Контракт заключен по начальной цене 968,1 млн руб., его оплатит республиканский бюджет. Компания была единственным участником закупки.

Центр возводится на месте детского санатория «Салют» на улице Авроры, 18/2 в Уфе. Работы необходимо завершить в сентябре 2024 года. Подрядчик должен провести сантехнические работы, устроить электроосвещение, архитектурную подсветку, систему автоматического пожаротушения, провести сантехнические работы по бассейну, установить лифты, озеленить территорию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на завершение первой очереди капремонта и строительства центра с ООО «Строительная компания „АНИ“». Компания, признанная единственным участником торгов, предложила исполнить контракт за 363,1 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте