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В Тюменской области военкомат возглавит полковник из Екатеринбурга Чирков

Полковник Сергей Чирков назначен на должность военного комиссара Тюменской области, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Ранее он был временно исполняющим обязанности, а до службы в Тюменской области области полковник Чирков около года отвечал за мобилизацию в Свердловской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, ранее Сергей Чирков почти два года исполнял обязанности военного комиссара Свердловской области. В ноябре 2022 года военкомат возглавил Юрий Аксенов.

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