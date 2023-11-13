В парке в Уфе установят колесо обозрения и цепочную карусель

Московский производитель колес обозрения «Феррис Вил» поставит аттракционы в семейный парк развлечений в Уфе. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Место установки колеса обозрения и цепочной карусели не уточняется.

Сообщается, что компания поставила колеса обозрения для Казани, Набережных Челнов, Чебоксар, а также в Абхазию.

В настоящее время в Уфе два колеса обозрения: на улице Менделеева и на проспекте Октября. В августе 2022 года в мэрии рассматривали проект по установке колеса обозрения на набережной реки Белой.

ООО «Феррис Вил» зарегистрировано в Москве в 2020 году. Учредителем является Владислав Ишков. Компания производит колеса обозрения, цепочные карусели, качели с переворотом, кабины для канатных дорог и прочее. Прошлый год «Феррис Вил» завершила с убытком 1 млн руб. при выручке 23,3 млн руб.

Наталья Балыкова

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