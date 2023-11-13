В Челябинской области остро не хватает дворников, автомойщиков и поваров

Рейтинг самых дефицитных профессий в Челябинской области возглавил дворник. На одну вакансию с предложением этой работы в регионе в начале ноября приходилось 0,4 вакансии, сообщает служба исследований hh.ru.

В топ-3 также входят профессии автомойщика и повара (пекаря, кондитера) — на такие вакансии на Южном Урале приходится 0,8 резюме. Также менее одного соискателя на каждое предложение зафиксировано по специальностям «врач», «автослесарь, автомеханик» и «ветеринарный врач» (0,9).

В списке дефицитных профессий также сантехник, разнорабочий, маляр-штукатур, администратор магазина, сварщик, товаровед, грузчик, оператор колл-центра и другие. Во всех приведенных в рейтинге пунктах показатель не выше 2,1.

«Индекс ниже четырех пунктов — красный флаг на рынке труда, он свидетельствует о ярко выраженной нехватке людей. Если же на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом соискателей»,— говорит директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Авторы исследования отмечают, что в среднем на одну вакансию в регионе приходится 2,5 резюме — это говорит об очень напряженной ситуации с кадрами.

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