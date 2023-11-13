Спасатели откопали ребенка со стройплощадки по улице Удмуртская в Ижевске

В столице Удмуртии 12 ноября спасатели помогли ребенку, увязшему в глине на стройплощадке. Инцидент произошел днем на улице Удмуртская, где гуляла компания из трех детей в возрасте 12 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В частности, мальчики перелезли через забор и решили прогуляться по стройплощадке. Одна игры закончили тем, что один ребенок увяз в глине. Дети позвонили в 112 и попросили о помощи.

Прибывшие спасатели откопали мальчика. Ребенок не пострадал.