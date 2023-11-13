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В Новосибирске во время любительского мачта Ночной хоккейной лиги скончался игрок

В Новосибирске 12 ноября скончался игрок Ночной хоккейной лиги (любительский дивизион для игроков 50+) , сообщается на сайте организатора игр. 62-летний Андрей Измайлов умер во время матча.

В соцсетях было размещено видео игры между ВХК «Стяг-День» и «Авиатор». На опубликованных кадрах видно, как Андрей Измайлов по ходу матча резко останавливается и опускается на лед.

Причины смерти хоккеиста в настоящее время устанавливаются.

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Александр Киселев

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