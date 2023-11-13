В Краснодаре 58% жителей поддержали идею отмены НДФЛ для многодетных семей

Инициативу отмены уплаты НДФЛ для многодетных семей в Краснодаре поддержали 58% жителей. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Нулевую ставку предложила ввести спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Краснодаре инициативу не поддержали 20% респондентов, отметив, что многодетные семьи получают достаточную поддержку.

Мужчины поддерживали предложение чаще женщин (63% против 43%). За отмену налога высказались 61% краснодарцев с детьми. Среди бездетных жителей краевого центра инициативу поддержали 44% опрошенных. Чаще других сторонниками предложения выступали респонденты в возрасте до 34 лет (66%).

Анастасия Донскова

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