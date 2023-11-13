Жители Башкирии отдают почти половину зарплаты на ипотеку

Башкирия заняла 36 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Исследование проводили эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка и Росстата.

В среднем жители республики берут 3,3 млн руб. ипотеки на 25 лет. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты составило 47,9%. Таким образом, на погашение ипотеки заемщики отдают в среднем почти половину доходов.

Первое место по доступности ипотеки заняла Магаданская область, жители которой направляют четверть доходов на ежемесячные выплаты. За ней следуют Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа (26%). Москва заняла 24 место (44%) при среднем размере кредита 7,3 млн руб.

Влада Шипилова

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