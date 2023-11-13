ГИС-центр ПГНИУ зафиксировал сильнейшее обмеление Воткинского водохранилища

Воткинское водохранилище подверглось сильнейшему обмелению. Об этом сообщается на сайте ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Опасные природные явления Пермского края Фото: телеграм-канал Опасные природные явления Пермского края

«В результате, если в сентябре наблюдалось стремительное обмеление Камского водохранилища (уровень воды упал на 90 см за месяц), то затем с аналогичной скоростью стал падать уровень Воткинского водохранилища. И выпадающие осадки никак повлиять на это не могли, поскольку свыше 95% притока в Воткинское водохранилище идет из Камского»,— свидетельствует ГИС-центр.

«Сейчас уровень воды в Воткинском водохранилище оказался ниже нормы на 3,7 м, а приток ниже нормы в 2,5 раза. Кроме того, сброс из Воткинского водохранилища в октябре и начале ноября значительно превышал приток, чтобы обеспечивать водой гидроузлы, расположенные ниже по течению. Сочетание режимов работы ГЭС и вызвало экстремальное снижение уровня Воткинского водохранилища. И такая ситуация, очевидно, сохранится до апреля. Изменить ее могли бы только очень сильные и продолжительные дожди в ноябре. Но они не характерны для нашего климата (было лишь одно исключение в 2013 году), а в нынешнем году хотя первая половина ноября и оказалась очень теплой, но к концу следующей недели ожидается похолодание и переход рек в зимний режим»,— сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

Летом 2023 года на Каме в Перми был зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. В августе в Добрянском округе были отменены все рейсы парома СП-2 по маршруту Добрянка — Сенькино — Добрянка. Отмена была вызвана обмелением реки из-за жаркой погоды. Глубина Камского водохранилища непосредственно у причала села Сенькино ниже, чем у причала в деревне Лябово, что вызывало угрозу для судоходства.