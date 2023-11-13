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Авиакомпания RedWings запустила рейсы из Екатеринбурга в Минск через Самару

Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург, управляется УК «Аэропорты Регионов») увеличилось количество рейсов в столицу Республики Беларусь. По данным аэропорта, к прямым рейсам авиакомпании «Белавиа» в Минск по понедельникам и пятницам добавились рейсы по субботам от авиакомпания RedWings с промежуточной остановкой в Самаре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пассажиры рейса будут выполнять маршрут – Екатеринбурга — Самара — Минска на одном самолете без замены борта. Остановка в Самарке составит 1 час 25 минут, оформлять вновь багаж не требуется.

Общее время в пути по данному маршруту составит шесть часов. Рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Согласно данным сайта авиакомпании, стоимость билета в одну сторону на одного человека составляет 11,1 тыс. руб.

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