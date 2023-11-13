В Барнауле столкнулись трактор и микроавтобус с детьми
В Барнауле трактор-погрузчик врезался в микроавтобус, который перевозил учащихся одной из спортивных школ города, сообщает прокуратура Алтайского края.
Фото: Прокуратура Алтайского края
Авария произошла утром 13 ноября на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. По предварительным данным, в ДТП пострадали 10-летний мальчик и его тренер.
Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.