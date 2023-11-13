В Барнауле столкнулись трактор и микроавтобус с детьми

В Барнауле трактор-погрузчик врезался в микроавтобус, который перевозил учащихся одной из спортивных школ города, сообщает прокуратура Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Алтайского края Фото: Прокуратура Алтайского края

Авария произошла утром 13 ноября на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. По предварительным данным, в ДТП пострадали 10-летний мальчик и его тренер.

Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

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Александр Киселев