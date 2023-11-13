Чечню назвали самым бизнес-бесконфликтным регионом России

Чечня в третьем квартале получила самый низкий (0,42) индекс конфликтности деловой среды, составляемый инвестиционной компанией А1. Самым конфликтным регионом признана Ингушетия (индекс 6,28), на третьем месте — Москва (3,92), сообщил РБК со ссылкой на презентацию компании.

Индекс рассчитываются на основе ряда параметров, в их числе: динамика числа судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров; динамика сообщений в СМИ по поводу корпоративных конфликтов; динамика числа компаний, достаточного для корпоративных споров на этом рынке.

Как уточнили в А1, в Чечне «практически не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами». Также она стала регионом, где сильнее всего снизилась конфликтность (более чем на 70%). Наибольший рост показателя выявили в Сахалинской области (на 177%). В А1 объяснили это «структурным кризисом в строительной отрасли на уровне взаимодействия строительных СРО (саморегулируемые организации) и задолжавших членские взносы подрядных строительных организаций».

Федеральный индекс по итогам отчетного периода уменьшился до 1,97 по сравнению с 2,05 во втором квартале. По данным А1, конфликтность в бизнесе остается на высоком уровне, но при этом остается высоким и уровень деловой активности.

Как показал обзор BFL | Арбитраж.ру, российский бизнес все чаще пытается переложить предъявленные ему налоговые доначисления на руководителей (в том числе бывших), но успешными оказывается лишь половина таких попыток. Количество таких споров с 2020 года почти удвоилось. Из требуемых 1,8 млрд руб. компаниям за 3,5 года присудили лишь 325 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Налоги вызвали к директору».

Лаура Кеффер