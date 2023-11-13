«Сибантрацит» проиграл 148 млн руб в споре с «Горнотранспортной компанией — Дальний Восток»

Московский арбитражный суд отклонил иск новосибирского АО «Разрез «Колыванский» (ранее АО «Сибирский антрацит») к московскому ООО «Горнотранспортная компания — Дальний Восток» (ГТК-ДВ, оказывает услуги по добыче полезных ископаемых) на 974,7 млн руб. Первоначальные требования «Сибантрацита», заявленные в декабре 2022 года, составляли 385,5 млн руб.

Одновременно суд частично удовлетворил встречный иск ГТК-ДВ, взыскав 147,8 млн руб. задолженности и 6,7 млн неустойки при общих требованиях встречного иска 961,9 млн руб. АО «Разрез «Колыванский» входит в ГК «Элси».

Угольные активы «Элси» были объединены в августе 2022 года. В них входит также «Эльга Уголь» (разрабатывает крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение в Якутии), и разрез «Восточный» в Новосибирской области, а также разрез «Кийзасский» в Кемеровской области).

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Игорь Лавренков, Кемерово