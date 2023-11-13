Трассу Челябинск – Троицк перекроют из-за установки пешеходного перехода

На участке автодороги А310 Челябинск – Троицк временно ограничат движение транспорта в ночь с 14 на 15 ноября. Это связано с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Ограничения вводят на 43 км трассы рядом с поселком Сары. С 23:00 по 23:40 часов 14 ноября дорогу на этом участке полностью перекроют, движение транспорта остановят. С 22 до 23 часов 14 ноября и с 23:40 до 00:40 часов 15 ноября будет ограничена скорость движения автомобилей. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

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