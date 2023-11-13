Тренер «Ижсталь» из Удмуртии: мальчишки сделали меньше ошибок и обыграли «Рязань-ВДВ»

11 ноября в Рязани хоккейный клуб из Удмуртии «Ижсталь» провел выездной матч Кубка шелкового пути». Игра с «Рязань-ВДВ» закончилась со счетом 2:4 в пользу «сталеваров», сообщает пресс-служба команды. Ижевский клуб оказался на 27 строчке из 29 в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Открыли счет «сталевары», разыграв красивую комбинацию со сменой мест. Хозяевам льда удалось сравнять счет на 12-й минуте, однако игра была в равенстве недолго — в конце периода сталевары закрепили преимущество. Во втором периоде счет не изменился, однако заключительная двадцатиминутка оказалась насыщена голами. «Рязань-ВДВ» выровняли игру за счет броска нападающего, но затем «сталевары» увеличили разрыв. На последних минутах рязанцы сняли голкипера, и защитник «Ижстали» поразил пустые ворота.

Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков, обе команды показали качественную игру. «Хорошая игра с обеих сторон, быстрая, наглая, боевая. Но наши мальчишки сегодня сделали меньше ошибок, в принципе выполнили весь тактический план на игру»,— отметил господин Маслюков.