«Единая Россия» лидирует на выборах в Домбаровском районе Оренбуржья

На выборах в Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области из 29 выдвинутых кандидатов в депутаты избраны десять человек, согласно числу мандатов в поссовете. Итоги голосования опубликовал региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Среди победителей – девять кандидатов от партии "Единая Россия" и один самовыдвиженец»,— говорится в сообщении.

В частности, победителями от «Единой России» стали Светлана Визгалина (42,85%), Владимир Губа (40,99%), Алексей Казиев (39,58%), Алик Дильмухамедов (39,45%), Рахметулла Акжигитов (39,36%), Дмитрий Зинченко (35,63%), Арстан Шукунов (34,95%), Минайдар Канситов (31,77%) и Ирина Грицко (29,32%). Кроме того, самовыдвиженец Бахтыяр Машерипов набрал 39,04% голосов.

Георгий Портнов