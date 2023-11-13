Челябинец «купил» у мошенников несуществующий вездеход

Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 47-летний челябинец. Он перевел на счет неизвестным 490 тыс. руб., думая, что покупает вездеход, однако машину он так и не получил.

Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, объявление о продаже техники потерпевший увидел на сайте объявлений. После того, как он перевел деньги на счет, указанный «продавцом», тот перестал выходить на связь, а информация о продаже была удалена.

Полицейские напомнили, что стоит соблюдать меры безопасности при покупке дорогостоящих товаров через интернет. В частности, задаток нужно оформлять нотариально, указывая паспортные данные продавца.

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