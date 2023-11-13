Суд разрешил петербургскому бизнесмену Дмитрию Новикову покидать дом в Токсово

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство СКР о продлении запрета покидать жилье владельцу компании «Росинжиниринг» Дмитрию Новикову, которого обвиняют в пособничестве растрате более 850 млн руб., стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Таким образом, господин Новиков может покидать свой дом в Токсово недалеко от Петербурга. Остальные ограничения, наложенные судом, продолжают действовать: предпринимателю запрещено пользоваться интернетом, общаться с кругом лиц, связанным с уголовным делом и т.д.

По данным «Ъ», господин Новиков и его защита длительное время не могут начать знакомиться со всеми 115 томами уголовного дела. Несмотря на то, что следственные действия завершились еще в начале этого года, фигуранту дела и его адвокатам материалы дела в полном объеме не предоставили.

Владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова и гендиректора компании «Северо-Запад Инжиниринг» Максима Горелова обвиняют в причастности к растрате 857,5 млн руб., выделенных на капитальный ремонт и реконструкцию Ладожского водовода. Между компанией господина Горелова и администрацией Всеволожского района Ленобласти было заключено концессионное соглашение. Концессионер получил в управление на 15 лет Ладожский водовод. Однако условие соглашения, считает суд, выполнено не было.

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