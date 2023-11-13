Республиканец Тим Скотт отказался от участия в выборах президента США

Сенатор от Республиканской партии от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о приостановке участия в предвыборной гонке на пост президента США. По его словам, избиратели дали ему понять, что сейчас не время для участия в предвыборной гонке.

«Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию. Я думаю, избиратели, самые замечательные люди на планете, действительно ясно дали понять, что они говорят мне: "Не сейчас, Тим". Я не думаю, что они говорят "нет", но я действительно думаю, что они говорят "не сейчас"»,— сказал Тим Скотт телеканалу Fox News.

Президентские выборы США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение от республиканцев претендует Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. По рейтингам среди республиканцев лидирует господин Трамп.

Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. От Демократической партии будет переизбираться нынешний президент Джо Байден.

По данным опроса The New York Times/Siena College, Джо Байден уступает возможному конкуренту на выборах Дональду Трампу в пяти из шести главных штатов.

Подробнее — в материале «Дональд Трамп уходит в отрыв».

Анастасия Ларина