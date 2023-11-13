Свежие огурцы в Удмуртии подорожали на 12,9% за неделю

В Удмуртии с 31 октября по 7 ноября на потребительском рынке изменился ценник на ряд товаров. В частности, наиболее значительно подорожали свежие огурцы — 12,9%, но стала дешевле колбаса полукопченая и варено-копченая — 4,8%. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, за неделю вырос ценник на свежие помидоры — 8%, лук репчатый — 5,9%, десяток куриных яиц — 5,3%. Чай черный байховый подорожал на 5,1%, консервы мясные для детского питания — 5%.

При этом снизилась цена на столовую свеклу на 45,3%, яблоки — 4,1%. Морковь подешевела на 3,7%, сахарный песок — 2,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала туалетная бумага на 2,2%, туалетное мыло — на 1,7%. Детские бумажные подгузники стали дешевле на 3,7%. Кроме того, перелеты в эконом-классе подешевели на 3,8%.