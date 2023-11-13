В Красноярском крае рождаемость снизилась в 1,5 раза за последние восемь лет

В Красноярском крае снизился показатель рождаемости, сообщила уполномоченный по правам ребенка края Ирина Мирошникова вр во время красноярского демографического форума. По ее словам, за 8 лет этот показатель снизился с 41,2 тыс. до 26,4 тыс. детей в год.

Также Ирина Мирошникова отметила высокий показатель абортов - на 26 тыс. рождений в регионе приходится более 9 тыс. абортов. «Более трети беременности заканчивается их прерыванием. О какой демографии можно говорить. В числе причин - отсутствие работы, жилищные проблемы, желание «жить для себя», - заявила уполномоченный по правам ребенка.

Также среди причин снижения рождаемости госпожа Мирошникова выделила распространенность заболевания бесплодием у женщин и мужчин (каждая 88 женщина в крае не может иметь ребенка), увеличение в течение последних 6 лет на 8,8% числа разводов, недостаточность школ и детских садов, отсутствие условий для занятия большинства детей бесплатно спортом и отсутствие действенных мер поддержки рождаемости в регионе.

Кроме того, Ирина Мирошникова обратила внимание на ситуацию с задолженностями по алиментам. По ее данным, в Красноярском крае сейчас более 8 млрд руб. задолженности по алиментам.

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Александр Киселев