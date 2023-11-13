В Челябинске возбуждено дело о недобросовестной конкуренции поставщиков воды

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о недобросовестной конкуренции на рынке питьевой воды из-за товарного знака «Родник Урала». Заявление о незаконном использовании бренда направило ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант» (входит в группу компаний «Ариант»), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По предварительным данным, ООО «Мазис» использует товарный знак «Родник Урала», сходный до степени смешения с брендом «Родники Урала», под которым «ЦПИ – Ариант» выпускает воду с 2011 года. «Мазис» производит и поставляет свою продукцию с 2022 года.

Челябинское УФАС усматривает в действиях компании признаки нарушения закона «О защите конкуренции». По мнению ведомства, использование в качестве товарного знака обозначения конкурента способствует получению преимуществ в предпринимательской деятельности. Заседание комиссии назначено на 6 декабря.

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