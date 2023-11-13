Дворец Монплезир в Петергофе закроется на ремонт до августа 2027 года

Государственный музей-заповедник «Петергоф» закроет дворец Монплезир на ремонт до августа 2027 года. 13 ноября музей закончит прием заявок на комплекс мероприятий по сохранению дворца, который там оценили в 218,7 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Источником финансирования работ станут собственные средства музея и государственная субсидия. Работы продлятся с декабря 2023 года по август 2027 года, рассказали «Деловому Петербургу» в ГМЗ «Петергоф».

Состояние дворца признали неудовлетворительным, часть помещений даже аварийными. Подрядчику предстоит обновить в здании инженерные сети и отреставрировать все внутреннее убранство дворца.

Дворец Монплезир входит в «Ансамбль Монплезир», который формировался в Петергофе в течение 150 лет. Дворец был построен в 1913-1924 годах по замыслу Петра I и на основе его схематических рисунков. Здание является памятником архитектуры в стиле петровского барокко.

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