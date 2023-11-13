Резидент индустриального парка ММК запустил новую производственную линию

Завод металлургических раскислителей, который является резидентом индустриального парка ММК в Магнитогорске, ввел в эксплуатацию новую линию по производству брикетированного ферросилиция. Как сообщают в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, эта продукция создается на базе собственного ноу-хау завода-резидента и используется для раскисления металла в сталелитейном процессе.

Объем инвестиций в новую линию составил 50 млн руб., с ее запуском создано 25 новых рабочих мест.

Завод производит до 4 тыс. т раскислителей в год и поставляет продукцию не только на отечественный рынок, но и на экспорт в страны Азии.

Суммарный объем инвестиций резидентов ММК-Индустриального парка в свое развитие с 2016 года превысил 2,5 млрд руб. На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру самим парком, приходится 7,9 руб. со стороны резидентов. На территории промышленного парка работают 47 компаний, создано свыше 1 тыс. рабочих мест.

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