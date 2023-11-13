Кубань заняла 73-е место в РФ по ипотечным платежам

Краснодарский край занял 73-е место в РФ в рейтинге регионов по соотношению ежемесячного платежа по ипотеке к зарплате. Сведения об этом содержатся в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Средний срок ипотечного кредита в Краснодарском крае достигает 320 дней, объем займа — 4,4 млн руб. Соотношение ежемесячного платежа к средней заработной плате плательщика составляет 59,7%.

На первом месте по показателю Магаданская область, где соотношение зарплаты и платежа по ипотечному кредиту достигает 25,5%. Далее следуют Чукотка (26,2%), Ямало-Ненецкий (26,6%) и Ненецкий (28,4%) АО и Республика Саха (Якутия) (30,4%).

В среднем по России объем ипотечного займа достигает 3,9 млн руб., средний срок выплаты — 296 дней. Соотношение платежа к зарплате — 43,8%.

Анастасия Донскова

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