В деле о жестоком убийстве с участием иностранцев появился третий обвиняемый

Закончено расследование уголовного дела об убийстве группой лиц с особой жестокостью (п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в Самаре. Его фигурантами стали трое уроженцев Киргизской Республики и Республики Узбекистан. Ранее сообщалось о двух обвиняемых по нему. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено после того, как днем 21 октября минувшего года в квартире жилого дома в поселке Мехзавод были обнаружены фрагменты тела мужчины 1993 года рождения. Следствие установило, что 20 октября того же года 29-летний потерпевший употреблял со знакомыми спиртное и в какой-то момент поссорился с собутыльниками.

Во время конфликта обвиняемые нанесли оппоненту минимум 80 ударов руками и ногами, а также палкой и ножом по разным частям тела. После этого один из фигурантов дела взял нож и отчленил голову жертве.

Происходящее снималось на видеокамеру телефона. Затем обвиняемые решили скрыть преступление и расчленили тело потерпевшего. Их задержала полиция.

Обвиняемых арестовали. Материалы дела переданы в суд. Перед этим был продлен срок содержания в СИЗО двум фигурантам дела.

Георгий Портнов