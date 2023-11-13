В ДТП с автобусом в Новосибирске пострадали четыре человека

В столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Новосибирске пострадали четыре человека – водитель автобуса, два пассажира, а также водитель легковушки. По данным ГИБДД региона, ДТП произошло утром 13 ноября в Советском районе. Предварительно установлено, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским транспортом.

«Водитель автомобиля Geely Atlas, мужчина 1971 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался во встречном направлении», - сообщили в ведомстве.

В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 20 человек.

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Лолита Белова