Житель Красноярского края задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Красноярском крае возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Дивногорска, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

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Как установило расследование, подозреваемый через интернет-мессенджера инициативно вступил в переписку с сотрудниками Службы Безопасности Украины (СБУ). В общении с иностранной разведкой мужчина предоставил географические координаты и фотоснимки воинских частей Минобороны РФ и критически важных объектов энергетической инфраструктуры, расположенных на территории Красноярского края.

По ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа) подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

В октябре, как писал «Ъ-Сибирь», по подозрению в сотрудничестве со СБУ красноярские контрразведчики задержали 23-летнего жителя Красноярского края. В материалах дела, расследованием которого занимается ФСБ, указывается, что мужчина, разделявший «русофобские настроения», по заданию сотрудников украинских спецслужб снимал объекты инфраструктуры Красноярского края, в том числе железнодорожные узлы и энергетические предприятия, фотографии и видеозаписи он отправлял своим кураторам по закрытым каналам связи.

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Илья Николаев