Срок получил директор новосибирской турфирмы по делу о гибели туристов на вулкане

Петропавловск–Камчатский городской суд приговорил к четырем годам колонии директора новосибирской турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова, организовавшего тур на Камчатку, где при восхождении на вулкан погибли девять человек. Удовлетворены гражданские иски потерпевших, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, директор турфирмы, зная о закрытии для посещения и запрете проведения туров на Ключевскую Сопку, разметил в разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан. С марта по август 2022 года десять туристов из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев, отозвавшись на предложение, заключили с турфирмой договор и перечислили ей в общей сложности около 1 млн руб.

По условиям договора туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, а после прошли инструктаж с нанятыми обвиняемым гидами. «Решением руководителя турфирмы поход на вулкан был начат 30 августа без разрешения природного парка на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении указанных выше двух лиц, не имевших необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности», — говорится в сообщении суда.

3 сентября 2022 года на высоте около 4 тыс. м. двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении одного из гидов спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь. Второй гид и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тыс. м. которую преодолеть не смогли и решили вернуться. По пути назад они сорвались. Вследствие падения 1 человек погиб от травм, семь туристов и проводник скончались от переохлаждения. В ходе спасательной операции с высоты 3,3 тыс. метров были эвакуированы двое туристов и гид, ожидавших завершения тура в базовом лагере.

СКР возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», следователи задержали директора турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова и выжившего гида Ивана Алабугина.

В июне 2023 года участники расследования сообщили, что директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» признал вину и сотрудничал со следствием, в связи с чем дело в отношении него выделили в отдельное производство.

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Илья Николаев