«Енисей» разгромил «Саяны» со счетом 14:4

Красноярский ХК «Енисей» нанес крупное поражение абаканским «Саянам» в чемпионате России по хоккею с мячом. Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась со счетом 14:4 в пользу хозяев. Полузащитник «Енисея» Илья Лопатин стал самым результативным игроком, забросив пять мячей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Эта победа стала третьей подряд для подопечных Алексея Щеглова. 6 ноября со счетом 9:6 был повержен мурманский «Мурман» (9:6), 9 ноября «Енисей» оказался сильнее казанского «Ак-Барс Динамо» 6:2.

Следующий матч «Енисей» проведет в Новосибирске 15 ноября с местным «Сибсельмашем».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев