Меткомбанк планирует направить 1,3 млрд рублей на дивиденды за девять месяцев

Совет директоров свердловского Меткомбанка рекомендовал акционерам направить 1,34 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев, говорится в сообщении банка. «Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Меткомбанк" принять решение о выплате дивидендов по акциям по результатам девяти месяцев 2023 года размере 1 335 840 000 рублей, что составляет 83,49 рублей на каждую обыкновенную акцию»,— указано в сообщении.

Собрание акционеров проведут в заочной форме. Принимать бюллетени для голосования будут до 15 декабря. 26 декабря определят лица, имеющие право на получение дивидендов.

По данным «Интерфакса», по итогам первого полугодия акционеры банка направили на дивиденды 600 млн руб. (37,5 руб. на акцию). Общий объем дивидендных выплат по итогам девяти месяцев может составить 1,94 млрд руб.

Меткомбанк был создан в 1993 году в Каменске-Уральском. Как указано на сайте Банка России, чистая прибыль банка в январе-сентябре составила 1,98 млрд руб. В прошлом году Меткомбанк не выплачивал дивиденды.

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