В Новосибирске резко вырос спрос на HR-менеджеров и работников ресторанов

В октябре в Новосибирске существенно, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, вырос спрос на специалистов в сфере управления персоналом (бол чем в два раза), на руководителей (+76%), специалистов розничной торговли (+62%) и ресторанного бизнеса (+59%),сообщает сервис hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По-прежнему в регионе наибольшее количество вакансий открыто для рабочего персонала – это 23% предложений работодателей от всего объема предложений о работе в Новосибирской области. Также востребованными остаются специалисты из сферы продажи (21% от всех вакансий), строители, логисты (по 15%).

В целом за год в регионе количество вакансий выросло на 48%. Также высокий спрос на кадры в Алтайском крае (рост числа вакансий за год на 45%). Среди регионов Сибири наименьшая динамика отмечена в Красноярском крае (+35%).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова