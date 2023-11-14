Волонтер от науки

Мероприятие проходило с 5 по 8 октября 2023 года в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова. Оно объединило более 250 участников и экспертов из научных и образовательных организаций со всей страны, в том числе членов Совета молодых ученых и Совета студентов Минздрава России, а также представителей Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Всероссийский Форум Наукабиомед Фото: Всероссийский Форум Наукабиомед

Программа форума включала в себя образовательные интенсивы, дискуссионные и научно-популярные площадки, проектную работу для молодых ученых, исследователей и преподавателей с целью обмена опытом, повышения компетенций и построения вектора дальнейшего развития.

В рамках форума состоялась эксперт-сессия «Экосистема добра в научном мире».

Научное волонтерство: как к любому научному исследованию или проекту привлечь волонтеров науки для удовлетворения возникающих потребностей в человеческом ресурсе и географическом масштабировании.

На вопросы «Ъ-Науки» отвечает Сергей Лампаров, менеджер управления спецпроектов и организации событий Ассоциации волонтерских центров:

— Зачем ученые ищут волонтеров?

— Научное волонтерство предполагает участие людей, не обладающих профессиональными знаниями в области науки, в исследованиях и проектах вместе с учеными или под их руководством. Такое волонтерство дает возможность погрузиться в исследовательскую атмосферу, внести реальный вклад в развитие науки, раскрыть неожиданные таланты и стороны личности, интересно и с пользой провести свободное время. Научный волонтер вне зависимости от возраста, образования и увлечений сможет расширить свои знания и получить уникальные навыки, возможно, найти дело всей жизни.

Инициатива «Научное волонтерство» охватывает не только волонтерское сообщество, но и научную общественность. Так, волонтеры могут принять непосредственное участие в научных исследованиях, оказать содействие в получении научного результата, совершении открытия, познакомиться с работой ученых, расширить свои знания об окружающем мире и инновационных технологиях.

Научное волонтерство — одна из инициатив Десятилетия науки и технологий (план проведения утвержден распоряжением правительства от 25.07.2022 №2036-р). Работа по развитию научного волонтерства началась в рамках поручения президента Российской Федерации (п. 3 №Пр-290 от 10.02.2022).

— Зачем ученые ищут волонтеров?

— Ученые ищут волонтеров для обеспечения человеческого ресурса при реализации научного проекта. Например, для того, чтобы собирать большие объемы данных и осуществлять мониторинг определенных параметров; анализировать данные, в том числе для обучения машинных алгоритмов обработки и анализа данных; решать простые аналитические задачи, требующие понимания контекста (например, расшифровывать рукописи). Также волонтеры могут помочь с подготовкой оборудования для проведения исследования.

— Какие организации занимаются поиском научных волонтеров?

— Направление НВ предполагает две основные категории участников. Первые — это организаторы научных волонтерских проектов: ученые, студенты, исследователи, реализующие некоммерческие научные проекты, привлекающие к деятельности волонтеров для достижения научного результата. Вторые — волонтеры науки — лица, не обладающие профессиональными знаниями в области науки, участвующие в исследованиях и проектах вместе с учеными или под их руководством. То есть речь не только об организациях, реализующих научную исследовательскую деятельность, но и физических лицах.

— Приносят ли научные волонтеры реальную пользу?

— Научному сообществу привлечение волонтеров позволит снизить затраты средств и времени на поездки в отдаленные регионы, а также на сбор и обработку больших объемов данных. Это после обучения можно будет поручить и неспециалистам и будет способствовать снижению рабочей нагрузки на сотрудников организации посредством расширения команды научного проекта (исследования) привлеченными волонтерами.

— Кто и как может стать волонтером?

— Волонтером науки может стать любой человек, однако в принципе каждое из направлений добровольческой деятельности носит специфичный характер и предполагает, что волонтер обладает нужным набором навыков и компетенций для участия в добровольческой деятельности. В некоторых видах работ волонтера не требуется, чтобы доброволец обладал широким спектром компетенций: например, чтобы принять участие в очистке прибрежной территории реки, достаточно лишь желания помочь, однако если мы говорим об оказании первой помощи раненым в госпиталях, то здесь от волонтера потребуются специальные знания и навыки. Поэтому рассмотрим ключевые навыки и компетенции, которые необходимы для того, чтобы стать научным волонтером.

Согласно мнению ученых и авторов научных проектов, которые привлекают к своей деятельности добровольных помощников, для научного волонтера наиболее важными компетенциями являются вовлеченность, ответственность и самоорганизация.

Вовлеченность как компетенция научного волонтера предполагает, что он сознательно стремится к осуществлению волонтерской деятельности в сфере науки, понимает значимость научно-технического развития России и стремится привнести свой вклад в достижение прогресса путем личного, ответственного участия в волонтерской деятельности в сфере науки. Данная компетенция может проявляться через системное участие в качестве добровольца в научных проектах, любознательность и заинтересованность в проведении научных экспериментов.

Следующая не менее значимая компетенция для научного волонтера — это ответственность (исполнительность, надежность). Она предполагает, что научный волонтер проявляет ответственное отношение к выполнению своих обязанностей и обещаний, осознает последствия своих действий или бездействия. Проявление данной компетенции у волонтера может осуществляться через стремление следовать процедурам и инструкциям, подготовленным учеными, наличие дисциплины при выполнении взятых на себя обязательств.

Важно понимать, что если волонтер безответственно относится к порученному ему заданию, то и результаты научного исследования могут быть недостоверными, тем самым будут обесценены результаты многолетнего труда ученого и даже группы исследователей.

Говоря о необходимых компетенциях для научного волонтера, нельзя не упомянуть о такой компетенции, как самоорганизация. Научный волонтер, давший свое согласие на добровольных началах помогать в проведении научного исследования, порой находится в сотнях тысяч километров от автора исследования, именно поэтому его действия никак не могут контролироваться и координироваться ученым. Отсюда следует, что такая компетенция, как самоорганизация, просто необходима для научного волонтера. Она может проявляться в самоконтроле, планировании и отслеживании собственных действий. Научный волонтер должен соблюдать принятые на себя обязательства, выполнять достигнутые договоренности и при невозможности их соблюдения оперативно уведомить об изменившихся обстоятельствах автора научного исследования (проекта).

Для того чтобы человек стал волонтером науки, достаточно выбрать на платформе Добро.Наука либо в разделе «Волонтерство» на Science-ID подходящий под собственные предпочтения проект и нажать кнопку «Готов помогать».

— Как научное исследование или проект могут привлечь волонтеров?

— Чтобы сделать научный проект волонтерским либо внести уже существующий научный волонтерский проект в реестр и привлечь к нему волонтеров науки, необходимо написать на почту sciencevol@korsovet.ru

— В какой области науки волонтеров больше всего?

— На сегодняшний день самое большое количество волонтеров науки осуществляют свою деятельность в рамках фенологии. Фенология — наука о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки. Суть фенологических наблюдений состоит в том, чтобы следить за ходом сезонных явлений, фиксировать фенологические фазы и записывать даты их наступления.

Анатолий Ковалев