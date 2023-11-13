Умер рыбинский краевед Вадим Нефедов
12 ноября из жизни ушел рыбинский краевед и историк Вадим Нефедов. Прощание с ним состоится 15 ноября в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Вадим Нефедов
Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»
Вадим Нефедов работал заведующим историко-мемориального зала Военной академии Министерства обороны Российской Федерации, был учредителем специальной ежегодной премии для краеведов, собрал одну из крупнейших в мире коллекций знаков и медалей о Пушкине. Он занимался исследовательской работой в области краеведения.
«Мы будем хранить память о покровителе краеведов, исследователе, благотворителе, патриоте Рыбинска. Соболезную близким и друзьям. Светлая память»,— написал Дмитрий Рудаков.
По словам бывшего главы Рыбинска Дениса Добрякова, Вадим Нефедов ушел из жизни после продолжительной болезни.
«Много общались с Вадимом Вадимовичем по древней истории Рыбинска. Он активно поддерживал исследовательскую работу на Усть-Шексне. Очень увлеченный, образованный и разносторонний человек. Он всю жизнь занимался историей нашей страны и малой родины, и точно оставил в ней яркий след. Большая потеря для Рыбинска»,— написал господин Добряков.