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Умер рыбинский краевед Вадим Нефедов

12 ноября из жизни ушел рыбинский краевед и историк Вадим Нефедов. Прощание с ним состоится 15 ноября в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Вадим Нефедов

Вадим Нефедов

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Вадим Нефедов

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Вадим Нефедов работал заведующим историко-мемориального зала Военной академии Министерства обороны Российской Федерации, был учредителем специальной ежегодной премии для краеведов, собрал одну из крупнейших в мире коллекций знаков и медалей о Пушкине. Он занимался исследовательской работой в области краеведения.

«Мы будем хранить память о покровителе краеведов, исследователе, благотворителе, патриоте Рыбинска. Соболезную близким и друзьям. Светлая память»,— написал Дмитрий Рудаков.

По словам бывшего главы Рыбинска Дениса Добрякова, Вадим Нефедов ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Много общались с Вадимом Вадимовичем по древней истории Рыбинска. Он активно поддерживал исследовательскую работу на Усть-Шексне. Очень увлеченный, образованный и разносторонний человек. Он всю жизнь занимался историей нашей страны и малой родины, и точно оставил в ней яркий след. Большая потеря для Рыбинска»,— написал господин Добряков.

Алла Чижова

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