В Рыбинске в последний раз в этом году перекроют Волжский мост

В Рыбинске Ярославской области в последний раз в 2023 году полностью перекроют Волжский мост из-за капитального ремонта. Перекрытие планируется на период с 18 по 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт Волжского моста

Фото: Официальный сайт ремонта Волжского моста Ремонт Волжского моста

Фото: Официальный сайт ремонта Волжского моста

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с марта текущего года в Рыбинске периодически перекрывают мост из-за капитального ремонта. Его выполняет подрядная организация АО «ГК "ЕКС"» за 2,8 млрд руб.

«Подрядная организация будет бетонировать пролетное строение № 7, которое является судоходным. По техническим условиям канала им. Москвы работы на нем можно выполнять только после завершения периода навигации. На время работ движение транспорта по мосту будет закрыто, для пешеходов и средств малой мобильности мост будет открыт»,— рассказали в администрации.

Работы начнут ночью 18 ноября. Подрядчик зальет бетон и три дня потребуется на его застывание. Следующее полное перекрытие планируется только в конце января. Финансирует ремонт федеральный бюджет, его должны выполнить до 31 июля 2024 года.

Алла Чижова